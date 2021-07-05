05 Tem 2021 - 17:46- Gündem G: 05 Tem 2021 - 17:47

İzmit Belediyesinden Kuruçeşme esnafı için çalışmalara bayram molası

İzmit Belediyesi, ilk tur asfalt çalışmasını tamamladığı Kuruçeşme’de, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını vatandaşın isteği üzerine Kurban Bayramı’ndan sonra tamamlayacak
İzmit Belediyesinden Kuruçeşme esnafı için çalışmalara bayram molası mask

Yolların konforunu arttırmak adına İzmit’in her bölgesinde yol yenileme çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Hasan Atakan Caddesi’nde kapsamlı bir asfalt çalışmasına başladı. İzmit Belediyesi üst yönetiminin de yakından takip ettiği, uzun yıllardır vatandaşların kaldırılmasını istediği parke taşları söken ekipler, asfalt çalışmasının ilk turunu tamamladı.

KURBAN BAYRAMINDAN SONRA BİTECEK

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuruçeşme’deki yol yenileme çalışmalarını bölge esnafını mağdur etmeden sürdürüyor. İzmit Belediyesi, Hasan Atakan Caddesi’ndeki kaldırım yenileme, aydınlatma direklerinin değişimi ve ikinci tur aşınma asfalt çalışmasını esnafın talebi üzerine Kurban Bayramı’nın ardından yapacak. Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi’nde de parke taşlarını sökerek yolları asfaltla kaplayacak olan ekipler, Kurban Bayramı sonrasında yenilenen sokakları vatandaşın kullanımına sunacak.
# İzmit belediyesi
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05 Tem 2021 - 17:46 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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