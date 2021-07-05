Erdoğan duyurdu: Emeklilere bayram müjdesi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekliler için bayram müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

* Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

* Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.