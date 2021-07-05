05 Tem 2021 - 20:24- Gündem G: 05 Tem 2021 - 20:27

Erdoğan duyurdu: Emeklilere bayram müjdesi!

Normalleşme sürecinin ardından gerçekleştirilen ilk Kabine toplantısının ardından emeklilere müjde geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplantının ardından düzenlediği Millete Sesleniş konuşmasında, temmuz ayı emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin Kurbam Bayramı'ndan önce yatırılacağını duyurdu.
Erdoğan duyurdu: Emeklilere bayram müjdesi! mask

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emekliler için bayram müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

* Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.

* Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.
# cumhurbaşkanı

05 Tem 2021 - 20:24 - Gündem

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