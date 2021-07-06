Okulların açılış tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıklayan Selçuk şu ifadeleri kullandı;

Türkiye ve dünyadaki gidişe bakıyoruz. Kontrol artmaya başladı. Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Türkiye’de de kontrol edilebilir düzeyde.

6 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

*Tereddütsüz Eylül’de başlayacak gibi yönetiyoruz. 31 Ağustos’ta öğretmenlerin, 6 Eylül’den itibaren de öğrencilerin gelmesini bekliyoruz.

*Öğretmenlerimizle her görüşmemde şunu söylüyorum, ne olur ilk ders matematik, fizik demeyin. Bunu şundan dolayı istiyorum. Benim arkadaşlarımla konuşurken şunu söylerim.

*Sınıftaki çocukların gözünüze gözünüz değmeden, kalbine ılık ılık akmadan derse başlamayın. Önce hemhal olalım. Sohbet edelim. Konuşalım.

“BUNU SALGINDAN BAĞIMSIZ İSTİYORUM”

*Bunu salgından bağımsız istiyorum. Bu öğretim yılının tümünü güçlendirir. Aslolan öğretmen ile öğrenci açısından şefkat bağıdır. Bu kanalı açmadan ders öğretemezsiniz. Birden bire akademik şokla karşılaşmalarını istemiyoruz.

*Çocukların motivasyonu, beklentisi, sosyal duygusal özellikleri salgın döneminde farklılaştı. Gelir dağılımı düştüğünde öz yönetimin yükseldiğini, gelir dağılımı yükseldiğinde öz yönetimin düştüğünü görüyoruz.

*Hangi çocukların neye ihtiyacı var diye rehberlik notları, videolar hazırladık. Hangi dilimde sosyal duygusal eksiklikler var, bunları tespit ettik.

AŞILANMAYAN ÖĞRETMEN VAR MI?

*Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi.

*Bizim ‘aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz’ diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz.

*Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.

LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

*Geçen sene 1,5 milyon LGS’ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00’ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz’da açıklayacağız.

*Merkez yerleştirmede robot tercihler yapabilecek. Bu okulların listesinden 10 okul tercih edilebilecek. Bir öğrenci sınav kağıdından çok daha başka bir varlıktır.

*Hayat başarısı başka, okul başarısı başka bir şeydir. İletişim beceriniz, kitap okumanız, kültürel birikiminiz, sporla ilgilenmeniz, birçok değişkenle birlikte hayat başarısı ortaya çıkıyor. Azim, IQ’dan daha önemlidir.

*Spor lisesiyle ilgili bir tercihte bulunacak veya ben bilimle veya sanatla alakalı bir şey yapmalıyım diyor. Geleneksel olarak bölümlerde bir değişim yaşanıyor.

*Önümüzdeki 10 yıl içerisinde mesleklerin dörtte üçe yakını otomasyon, robot, dijitalizasyon eşitleneceği gerekiyor. Çocukların anne babalarının mesleki gelişimi ile paralel olmayacağını bilmeleri lazım.