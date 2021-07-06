"Çocuklarımız bu pislik içinde yaşamaya terk edildi!"

İzmit Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi’nde ikamet eden bir okurumuz sitesinin bahçesine üst taraftaki binadan gelen logar pisliğinin aktığını ve yetkililerin konuyla ilgili bir çözüm bulmadığını iddia etti. Konuyla ilgili olarak, “Sitemizin bahçesine üst tarafımızdaki binadan logar pisliği akmakta. İSU ve İzmit Belediyesi’ne konuyu ilettim fakat her iki kurumda kendilerinin bir şey yapamayacaklarını bizim kendi imkanımızla bu pis logar akıntısını gidermemiz gerektiğini söylediler. Logar pisliğinin geldiği bina iskansız, oturma izni alınmamış fakat binada oturanlar var. Başka binanın logar pisliği bahçemize akıyor ve biz bunun çözümünün bir an önce yetkililer tarafından bertaraf edilmesini istiyoruz. Çocuklarımız neden bu pislik içinde yaşamaya terk ediliyor. Salgın hastalıkların kol gezdiği bu zamanlarda neden hiçbir yetkili bu problemi çözmüyor. Belediye yetkilileri iskansız oturma izni olmayan ve çevreyi bu denli kirleten bina için neden hiçbir şey yapmıyor, lütfen sesimizi duyun” ifadelerini kullandı.