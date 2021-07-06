Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.