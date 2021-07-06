06 Tem 2021 - 11:06- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 11:08

Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli’de DEAŞ silahlı terör örgütü için faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı mask

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt için faaliyetlerde bulunan 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

06 Tem 2021 - 11:06 - Asayiş

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