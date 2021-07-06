06 Tem 2021 - 11:14- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 11:33

Boş arazide bulunan kutular AFAD ekiplerini harekete geçirdi

Başiskele'de boş bir arazide bulunan çöp poşetlerinin içindeki teneke kutular, AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kutulardaki maddenin yalıtım malzemesi olduğu tespit edildi.
Boş arazide bulunan kutular AFAD ekiplerini harekete geçirdi mask

Olay, Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki boş arazide çöp poşeti içindeki kutularda bir madde olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetler giyerek kutuların çevresine hava kalite ölçüm cihazı ile incelemelerde bulundu. Ölçümlerde kutulardan gaz çıkışı olmadığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, kutulardaki maddenin dış yapı yalıtımında kullanılan bir malzeme olduğu tespit edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan İZAYDAŞ’a ait araçla, ekipleri harekete geçiren maddeler boş araziden kaldırıldı.

# yardım

06 Tem 2021 - 11:14 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.250.954 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çatıya asılı kaldı, ekipler zamanla yarıştı   mask
Çatıya asılı kaldı, ekipler zamanla yarıştı  
Bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler mask
Bir saat boyunca kurtarılmayı beklediler
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi mask
Kendisini bıçaklayan şahıslardan kurtulmak için tren hattına girdi
Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler mask
Tacizle suçlayıp, otobüste dövdüler
20 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı mask
20 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi mask
Durdurulan araçta tarihi eserler ele geçirildi
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL