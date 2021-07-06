06 Tem 2021 - 11:19- Gündem G: 06 Tem 2021 - 11:22

TBMM Başkanlığından personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, TBMM Başkanlığından personel alım ilanı açtı
TBMM Başkanlığından personel alım ilanı mask

TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla 35 personel istihdam edecek.

Sınavın yazılı aşaması için kadro unvanları itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava çağrılacak.

Başvurular 5-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...

06 Tem 2021 - 11:19 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.250.954 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürsel Sahili’ne Yaz Neşesi geldi mask
Karamürsel Sahili’ne Yaz Neşesi geldi
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak mask
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak
Mutlu şehrin sakinleri parklarda eğleniyor mask
Mutlu şehrin sakinleri parklarda eğleniyor
Başkan Hürriyet: İzmit yaz boyu sanatla kalacak mask
Başkan Hürriyet: İzmit yaz boyu sanatla kalacak
Sivil toplum merkezleri büyük ilgi görüyor mask
Sivil toplum merkezleri büyük ilgi görüyor
Kadınların emeği Cumhuriyet Parkı’ndan İzmit’e yayılacak mask
Kadınların emeği Cumhuriyet Parkı’ndan İzmit’e yayılacak
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL