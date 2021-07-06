Bina işleri yaptırılacak

GEBZE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜESKİHİSAR KALESİ VE ÇEVRESİ REKREASYON PROJESİ YAPIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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