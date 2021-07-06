06 Tem 2021 - 11:23- Gündem G: 06 Tem 2021 - 11:25

Malzeme satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, malzeme satın alınacak

06 Tem 2021 - 11:23 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.250.954 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bina işleri yaptırılacak mask
Bina işleri yaptırılacak
Karamürsel Sahili’ne Yaz Neşesi geldi mask
Karamürsel Sahili’ne Yaz Neşesi geldi
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak mask
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli personel alacak
Mutlu şehrin sakinleri parklarda eğleniyor mask
Mutlu şehrin sakinleri parklarda eğleniyor
Başkan Hürriyet: İzmit yaz boyu sanatla kalacak mask
Başkan Hürriyet: İzmit yaz boyu sanatla kalacak
Sivil toplum merkezleri büyük ilgi görüyor mask
Sivil toplum merkezleri büyük ilgi görüyor
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL