Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te bir seyyar satıcının tezgahındaki hapların cinsel içerikli ve gümrük kaçağı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine seyyar satıcının evinde de arama yapıldı. Şüphelinin tezgahında ve evinde bulunan 6 bin 870 hapa el konuldu. Seyyar satıcı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.