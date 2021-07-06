06 Tem 2021 - 11:47- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 11:51

Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi

Kocaeli'de, bir seyyar satıcının tezgahında ve evinde yapılan aramalarda cinsel içerikli 6 bin 870 hap ele geçirildi.
Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi mask

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te bir seyyar satıcının tezgahındaki hapların cinsel içerikli ve gümrük kaçağı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine seyyar satıcının evinde de arama yapıldı. Şüphelinin tezgahında ve evinde bulunan 6 bin 870 hapa el konuldu. Seyyar satıcı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

06 Tem 2021 - 11:47 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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