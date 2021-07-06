İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit’te bir seyyar satıcının tezgahındaki hapların cinsel içerikli ve gümrük kaçağı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine seyyar satıcının evinde de arama yapıldı. Şüphelinin tezgahında ve evinde bulunan 6 bin 870 hapa el konuldu. Seyyar satıcı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
06 Tem 2021 - 11:47- Asayiş Güncelleme: 06 Tem 2021 - 11:51
Seyyar satıcının tezgahında cinsel içerikli hap ele geçirildi
Kocaeli'de, bir seyyar satıcının tezgahında ve evinde yapılan aramalarda cinsel içerikli 6 bin 870 hap ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.