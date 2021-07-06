Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 26 Haziran 2 Temmuz her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca tarafından açıklanan yeni verilere göre Kocaeli'de vaka sayısı 45,26'ya geriledi. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde bu oran 51,97'ydi.