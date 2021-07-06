Karamürsel’in Kurtuluş Etkinlikleri Ece Seçkin’le son buldu

Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 4 Temmuz kutlamaları kapsamında 3 Temmuz günü akşamı yapılması planlanan ancak hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle 5 Temmuz günü akşamına ertelenen Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Ece Seçkin’ Karamürselli sevenleri ile buluştu. Seçkin, Karamürsel Sahil Kordon’da düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu. Alana gelişinde hayranlarının sevinç gösterisinde bulunduğu sanatçının konseri yaklaşık 2 saat sürdü.
Konser süresince "Dibine, Dibine", "Aman Aman", "Yastık", "Olsun", "Hoş geldin ayrılığa", ‘’ Geçmiş Zaman’’, ‘’Reverans’’, ‘’Vazgeçtim’’, ‘’Aşk Yok Olmaktır’’ ve ‘’Dağılmak İstiyorum’’ şarkılarının da aralarında bulunduğu çok sayıda eseri seslendiren Ece Seçkin, sahne performansıyla beğeni topladı. Şarkılara eşlik eden dinleyenler, eğlenceli zaman geçirdi.
Programda Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Seçkin’e Karamürsel kadırgası ve çiçek takdim etti. Seçkin, 2 yıldan buyana sizlerden ayrı kaldım sizleri çok özledim. Karamürsel’de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ece Seçkin’in konseri sonrasında alanı dolduran yüzlerce insan çalan oyun hava müzikleriyle birlikte gönüllerince eğlenerek renkli görüntülere sahne oldu. Konser sonrasında insanların bıraktıkları çöpler çimlik alanı doldurdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.