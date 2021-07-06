Gökhan Meral: Hoş olmayan bir tutuma maruz kaldım

Kocaelispor’da şampiyonluk yaşayan ve 2. Lig’in yeni takımlarından Diyarbekirspor ile anlaşan Gökhan Meral, Şanlıurfaspor’un kendisi ile ilgili yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirtti

YAZILANLAR DOĞRU DEĞİL

Keçiörengücü ve Samsunspor’un ardından Kocaelispor ile de şampiyonluk yaşayan İzmitli sol bek Gökhan Meral önümüzdeki sezon 2. Lig’in yeni takımlarından Diyarbekirspor ile anlaştı. Erzincanspor, Uşakspor ve Şanlıurfaspor’un transfer etmek istediği Gökhan Meral, Şanlıurfaspor Kulübü’nün kendisi ile ilgili yaptığı açıklamanın doğru olmadığını belirtti.

ŞEHRİMİN TAKIMI İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADIM

Gökhan Meral yaşananlarla ilgili şu şekilde konuştu: Şükürler olsun ki Kocaelispor’da iyi bir sezon geçirdim. Şehrimin takımında şampiyonluk yaşadığım için çok mutluyum. Kulübümle yollarımı ayırdım ve Diyarbekirspor ile anlaştım. Bir aksilik olmazsa 41’i yeni takımımda da giyeceğim. Kocaelispor’a Süper Lig yolunda başarılar dilerim. Bu şehir gerçekten en iyisini hak ediyor. Benimle ilgilenen kulüplerden birisi de Şanlıurfaspor’du. Şahsımla ilgili bir açıklama yapıldı. Buna açıklık getirmek istiyorum.

ÖYLE BİR SÖZ YOK

Baştan ifade edeyim. Şu an isim vermeden açıklama yapacağım. Ancak isterlerse her türlü isim de açıklarım. Şanlıurfaspor’un beni transfer etmek istediği doğrudur. Açıklamada cuma günü imza için geleceğim ifade edildi. Bir kere ben “Cuma günü imza için oradayım” diye bir söz sarf etmedim.

NEDEN BÖYLE OLDU?..

Benim bir menajerim var ve kendisinden de memnumum. Ancak bana gelen bir telefondan “Gökhan, seni şu menajer Şanlıurfa’ya getirecek” dedi. Ben de bu durumdan rahatsız oldum. Neden benim transferim için başka bir menajer devreye girsin ki. Hatta benim menajerim “Gökhan, yeter ki senin işin olsun, ben devreden çıkarım” dedi. Kabul etmedim.

KESİNLİKLE KİMSEYİ OYALAMADIM

Açıklamada denilmiş ki “10 gün bizi oyaladı”… Hayır… Ben kimseyi oyalamadım. 1 kere aradılar, sonrasında ise hiç ses çıkmadı. 10 gün boyunca bir kez bile tarafım aranmadı. Ardından bir telefon daha geldi. Konu öyle hızlı anlatıldı ki bir anda “Hayırlı olsun” denildi. Ben de “Demek ki benim menajerim işi bitirdi” diye düşündüm ve “Öyleyse hayırlı olsun” dedim.

BAŞKA BİR ARKADAŞIMA DA AYNISI YAPILDI

Ardından hemen menajerimi aradım “Beni Urfa’dan aradılar -hayırlı olsun- dediler. Anlaştın mı?” dedim. Menajerim “Benim bilgim yok” dedi. Eski takım arkadaşlarımdan birisi ile konuştum. Ona da aynısı yapılmış. Kulüp içinden ancak yönetimden olmayan birisi de aradı. Benden mali anlamda destek istedi. Yönetici olmayanlar benle mali konuları konuşmamalı.

İNŞALLAH BAŞARILI OLURLAR

Diyarbekirspor Başkanı Feyzi Bey direkt aradı. “Seni transfer etmek istiyoruz. Görüşebilir miyiz?” dedi. İstanbul’a, başkanın ofisine gittim. Konuşmamız hiç uzun sürmedi, hemen anlaşmayı yaptık. Şanlıurfaspor yönetimi ile anlaşmamamın gerekçelerini tek tek belirttim. Kulüpler benim için değerlidir. Şanlıurfaspor değerli bir camia, Şanlıurfa çok mükemmel bir şehir. Umarım başarılı olurlar. Şanlıurfaspor yönetiminin açıklaması ise kesinlikle gerçek dışıdır.