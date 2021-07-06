06 Tem 2021 - 14:31- Siyaset G: 06 Tem 2021 - 14:34

Başkan Ellibeş, ilçe başkanlarını ağırladı
Başkan Ellibeş, ilçe başkanlarını ağırladı mask
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, önceki dönem ilçe başkanlarını ağırladı. Ellibeş, “Vefa, AK Parti’de en kıymetli haslet. Cevher değerindeki yol arkadaşlarımızın bizdeki yeri apayrı” dedi.

“AK PARTİ’DE VEFA EN KIYMETLİ HASLET”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçen hafta Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İl Başkanvekili Dr. Şahin Talus’la birlikte Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ne katılmış, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme fırsatı yakalamıştı. Yaz aylarında da teşkilat programlarında temponun düşmeyeceğini, il danışma meclisinden sandık kurulları toplantılarına kadar birçok teşkilat çalışmasını bu dönemde gerçekleştireceklerini belirten Başkan Ellibeş’i önceki gün geçmiş dönem ilçe başkanları ziyaret etti. Özel işleri nedeniyle gelemeyenlerin telefonla destek mesajı gönderdiği toplantı bir saatten fazla sürdü. Geniş katılımın olduğu toplantıda ilçe başkanlarının moral ve motivasyonundan güç aldıklarını, kuruluşundan bugüne milyonlarca üyesiyle AK Parti’nin büyük ve güçlü bir aile olduğunu belirten Başkan Ellibeş, “Geçmiş dönemlerde İlçe Başkanlığı vazifesini layıkıyla yerine getiren emektar başkanlarımızla bir araya geldik. Eski günleri konuştuk, hasret giderdik. Vefa, AK Parti’de en kıymetli haslet. Cevher değerindeki yol arkadaşlarımızın bizdeki yeri apayrı.” dedi. İlçe Başkanları, Ellibeş’e özel rahleli Kuran-ı Kerim hediye etti. Başkan Ellibeş, bu buluşmaları düzenli olarak devam ettireceklerini de kaydetti.
# AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Şahin Talus, AKP, aile, cumhurbaşkanı
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06 Tem 2021 - 14:31 - Siyaset

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