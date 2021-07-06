Kocaeli'de iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Osmangazi Köprüsü Sapağında Doğan K. idaresindeki 50 AJ 613 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, aynı istikametin orta şeridinde seyreden Necdet K. yönetimindeki CE 35 232 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki Ezgi K. ile Sevim K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Yavuz G. idaresindeki 06 GE 3678 plakalı otomobil, önce önündeki araca ardından da bariyerlere çarptı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü, hastaneye götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
06 Tem 2021 - 14:38- Asayiş Güncelleme: 06 Tem 2021 - 14:42
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.