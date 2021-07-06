Kuvvetli sağanak yağışın sebep olduğu kaza D-100’ü trafiğe kapattı

Kaza, Körfez D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan araçlar, kuvvetli sağanak yağış sonrasında yolda oluşan su birikintisi sebebiyle yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Ünal Armutçu idaresindeki 19 PB 474 plakalı tır, su birikintisi sebebiyle yavaşlayan 01 CYT 60 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır, makasladı.
Kaza sebebi ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza sebebi ile Ankara istikameti trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine ulaşan ekipler, yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.