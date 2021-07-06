06 Tem 2021 - 14:50- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 14:52

Kuvvetli sağanak yağışın sebep olduğu kaza D-100’ü trafiğe kapattı

Körfez D-100 Karayolu’nda, etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrasında yolda oluşan su birikintisi sebebiyle 2 araca çarpan tır makasladı. 1 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle D-100’de kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Kuvvetli sağanak yağışın sebep olduğu kaza D-100’ü trafiğe kapattı mask

Kaza, Körfez D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan araçlar, kuvvetli sağanak yağış sonrasında yolda oluşan su birikintisi sebebiyle yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Ünal Armutçu idaresindeki 19 PB 474 plakalı tır, su birikintisi sebebiyle yavaşlayan 01 CYT 60 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır, makasladı.


Kaza sebebi ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza sebebi ile Ankara istikameti trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine ulaşan ekipler, yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

# kaza, sağlık, sağanak

06 Tem 2021 - 14:50 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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