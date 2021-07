Vali Yavuz: Risk olsa kendi çocuğuma yaptırmam

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında bugün valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda İzmit İlçe Muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yavuz’un yanısıra, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Müftüsü Sinan Cihan, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve İzmit’te görev yapan muhtarlar katılım sağladı. Toplantı öncesi muhtarlara sorun ve önerilerini yazacakları talep formu dağıtıldı. Vali Yavuz tarafından pandemi sürecinde muhtarların yaptığı başarılar nedeniyle muhtarlara teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

“MUHTARLAR, KAMU GÖREVLİLERİDİR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;“Hepinizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti idari yapılanmasında en önemli yeri tutan birimlerden bir tanesi kuşku yok ki muhtarlık müessesesidir. Muhtarlar, devletin gören gözü, işiten kulağı ve dokunan şefkat elidir. Halkımızla devlet kurumları arasında irtibatı sağlayan en önemli kamu görevini icra eden görevlilerden bir tanesidir. Seçilmiş olsalar da kamu görevlileridir. Göreve başladığımız günden bu yana birçok ilçede muhtarlar toplantısına giderek gerçekleştirdik

“SÜRECİ EN İYİ YÖNETEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ”

Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız özellikle muhtarlık kurumunun yeni baştan reforme edilmesi, mali ve sosyal haklarıyla statülerinin iyileştirmeleri konusunda atmış olduğu adımlar ve külliye dahil kabulleriyle bir farkındalık oluşturması amacıyla dünden beri daha saygın olmaktadır. Sizleri seviyor, gönülden kucaklıyor ve bu süreç içerisinde her daim sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.Bu toplantılarımızı seri halde, kısa süre içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Dünyayı sarsan, siyasal, ekonomik ve sağlık sistemlerini sınayan bir pandemiyle uğraşıyoruz. Dünyada üzerinde pandemi sürecini en iyi yöneten, vatandaşlarına en iyi hizmeti sunan ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti geliyor.

“YARDIMLARLA İLGİLİ FOTOĞRAF GÖRMEDİNİZ”

Sosyal vefa destek grupları yaklaşık 700 bin talep karşıladı. Evde bakım, sağlık hizmeti gibi özellikle yaşlı vatandaşlarımızı ya da hata vatandaşlarımızı ilgilendiren hizmetlerde 750 binin üzerinde talep karşılandı. Karşılayanlar saymakla bitmez ama özellikle meslektaşlarımıza, karargâhımızda çalışan vali yardımcılarımıza, büyük desteklerler veren büyükşehir belediye başkanımıza, özellikle PCR, araç-şoför desteği, sağlık çalışanlarına barınma, yeme-içme oranlarıyla büyükşehir belediyemiz büyük ölçüde bizi desteklemiştir. Diğer ilçe belediyelerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda yaklaşık 1 buçuk milyona yakın sosyal hizmetler gerçekleştirilmiştir. Yardımlarla ilgili hiçbir fotoğraf karesi görmediniz, görmeyeceksiniz de. Biz sağ elinin verdiğini sol elin görmediği bir kültürden geliyoruz.

“GEBZE’DE BİR OKULU SU BASTI”

Kaymakamlarımız kapı kapı sosyal yardımları yönetmiştir. Sadece Ramazan ayında valilik koordinasyonunda özel sektör ile işbirliği yaparak Kocaeli’de 35 bin haneye ulaştık. Tüm bunları yaparken en büyük yardımcımız siz değerli muhtar kardeşlerimiz. O kadar aşk ile bu işi yaptınız ki hepinize minnettarız. Her alan beni ilgilendiriyor. Yağmur yağıyor şu an aklım hep orada. Gebze’de bir okulu su bastı arkadaşlarımız orada. Bütün organizasyonları kurduk. Dua ediyoruz sel afeti inşallah can, mal kaybına neden olmaz. Hazır mıyız? Evet hazırız.

“KOCAELİ, YÜZ AKI BİR ŞEHİR”

Sizleri gönülden alkışlıyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin her daim devam etmesini, layık olduğunuz şekilde karşılanmanız, ağırlanmanız konusunda bütün kamu kuruluşlara gerekli talimatları veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Çünkü Kocaeli şehri Türkiye’nin yüz akı şehir. Ekonomi büyüklük olarak Türkiye’nin 4’üncü şehriyiz. Bilim, sanayi ve teknoloji üstüyüz. Türkiye’nin dünyaya yarışan yüzüyüz. Her alanda bize birincilik yakışır. Hedefimiz her zaman ‘en’ olmaktır. Çevresiyle, üretimiyle, insan ilişkileriyle, değerleriyle. Biz bunu başarabilecek kapasitede bir şehiriz.

“KOCAELİ’NİN ALGISI ÖNEMLİ”

Olumsuzlukları ön plana çıkararak bir şehre hizmet edemezsiniz. Kocaeli markasını bir ayakkabıya benzetelim. Ayakkabıyı kötüleyerek ayakkabıyı satamazsınız. Şehirler de bir markadır. Kocaeli markasının algısı önemli. Bu şehirde yaşayan herkesin Kocaeli markasına katkı sunması gerekirken bu markaya zarar vermesi kabul edilebilir değildir. Sorunlarımızı hep birlikte çözeceğiz. Bu şehre ait sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bizim de bu çağa uygun bir şekilde konumda olmamız kaçınılmazdır.

“DENETİM FAZLA DİYE ŞİKAYET ETMEK…”

Pandemi sürecini birkaç saat uykuyla yönetme gayreti içinde olduk. Yakın çalışma arkadaşlarımız bunu bilir. Önceliğimiz pandemi olunca bazı işler ikinci, üçüncü sırada yer aldı. Bugün itibariyle Kocaeli’de 100 bin olan vaka sayısı 34.8’e gerilemiş oluyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere yollarda hayati tehlike geçiren jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür etmek istiyorum. Milyonlarca denetim yaptılar. Zaman zaman haketmedikleri eleştiriler de aldılar. Kocaeli’de her tarafın polis olduğundan şikayet eden insanlar da çıktı. Peki polis-jandarma koymasaydık sizi ölüme mi terk etseydik? Denetim fazla diye şikayet etmek hangi aklın ürünüdür? Bu süreci tabi ki denetleyeceğiz.

“AŞILAMADA İLK 10’DA DEĞİLİZ”

Nisan ayında bir ay denetlemesek hastanelerin tamamı hizmet edemeyecek hale gelir. Bunu istiyor musunuz? Bu bir tercih değil, zorunluluk. Denetimi bırakırsanız hastaneler dolar. 1 Temmuz itibariyle artık daha normal bir hayata geçmiş bulunuyoruz ama bu kalabalıkta maskesiz ortamlarda bulunmaya teşvik anlamına gelmiyor. Serbest olması sizin hiçbir kural tanımayacağınız anlamına gelmiyor. 34,8’e düşmemiz olmamız birçok ili de geride bıraktığımız anlamına geliyor. İllerle her gün ilişkisi olan şehirle rakamların iyi olduğunu söyleyebiliriz. Rehavet oluşmasın. En çok önem verdiğimiz kısım da aşılama. Aşılamada ilk 10’da değiliz. Sosyal medyada, haberlerde dönen haberlerin yüzde 65’i kurmaca. Bu kurguyu defaatle tekrar ediyorlar. İnfodemi ile ilgili makalelere bakarsanız bunlar yabancı kaynaklardan tespit edilen konular.

“RİSK OLSA KENDİ ÇOCUĞUMA YAPTIRMAM”

Aşıyla ilgili bir dezenformasyon var. Avrupa aşıladı biz geri kaldık deniliyordu. Günlük 60 bin aşılama kapasitemiz var. Şu anda son rakamımız 1 milyon 273 bin 309 doz aşı yapıldı Kocaeli’de. Sizlerden beklentimiz ve ricamız şu: 18 yaş üstü iki tane çocuğum var. İkisine de aşı yaptırdım. Risk olsa kendi çocuğuma yaptırmam. Her yerde kısırlık konuşuluyor. Biz milletimizin çoğalmasından acayip mutluyuz ve doğurun diyoruz. Bugün itibariyle az nüfusla dünyada küresel bir güç olma ihtimalimiz yok. Siz 10 sene sonra çay getirecek, sanayide çalışacak insan bulamayacaksınız. Uşak Valisiyken bir OSB başkanı beni arayıp 3 bin mülteci getirin dedi. Nüfus, bir güçtür. Öyle bir şey olsa herhalde buna ilk biz karşı çıkarız. Aşılanmada kısa sürede bir buçuk milyona çıkmak istiyoruz.Rahat etmezsek şikayet etmek kolay. Yapmamız gereken süratli bir çalışma bu.”