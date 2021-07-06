İzmit Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı bugün İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığında yapıldı. AKP’li, CHP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin ortak önergesi ile İzmit Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı tatil edildi. Ortak önerge ile gündeme alınan teklifte, “Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi (a) bendinde "Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6. Maddesi (d) bendinde "Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı İle belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.” dendiğinden Ağustos ayında yapılacak olan meclisimizin tatil edilmesi için önergemizin okunarak gündeme alınmasını arz ederiz” ifadeleri kullanıldı. Önerge oy birliği ile meclisten geçti.