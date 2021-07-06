06 Tem 2021 - 15:08- Gündem G: 06 Tem 2021 - 15:12

“Polis, jandarma koymasaydık sizi ölüme mi terk etseydik?”

İzmit İlçe Muhtarlar toplantısında konuşan Vali Seddar Yavuz, pandemi döneminde denetim yapan polis ve jandarmayı eleştirenlere, “Kocaeli’de her tarafın polis olduğundan şikayet eden insanlar da çıktı. Peki polis-jandarma koymasaydık sizi ölüme mi terk etseydik?” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
“Polis, jandarma koymasaydık sizi ölüme mi terk etseydik?” mask

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında bugün valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda İzmit İlçe Muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yavuz’un yanısıra, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, İl Müftüsü Sinan Cihan, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve İzmit’te görev yapan muhtarlar katılım sağladı. Toplantı öncesi muhtarlara sorun ve önerilerini yazacakları talep formu dağıtıldı. Vali Yavuz tarafından pandemi sürecinde muhtarların yaptığı başarılar nedeniyle muhtarlara teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

“HAKETMEDİKLERİ ELEŞTİRİLER ALDILAR”

Vali Yavuz yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecini birkaç saat uykuyla yönetme gayreti içinde olduk. Yakın çalışma arkadaşlarımız bunu bilir. Önceliğimiz pandemi olunca bazı işler ikinci, üçüncü sırada yer aldı. Bugün itibariyle Kocaeli’de 100 bin olan vaka sayısı 34.8’e gerilemiş oluyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere yollarda hayati tehlike geçiren jandarma ve polis teşkilatımıza teşekkür etmek istiyorum. Milyonlarca denetim yaptılar. Zaman zaman haketmedikleri eleştiriler de aldılar. Kocaeli’de her tarafın polis olduğundan şikayet eden insanlar da çıktı. Peki polis-jandarma koymasaydık sizi ölüme mi terk etseydik? Denetim fazla diye şikayet etmek hangi aklın ürünüdür? Bu süreci tabi ki denetleyeceğiz” dedi.
# sağlık, eğitim

06 Tem 2021 - 15:08 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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