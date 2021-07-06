Tehlikeli binalar İzmit Meclisi'nde

İzmit Belediye Meclisi Temmuz Ayı Meclis toplantısı bugün Belsa Plaza 9. Katta bulunan meclis salonunda yapıldı. Toplam 15 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı. Meclis toplantısı öncesi önerge sunan MHP’li Meclis üyeleri 28 Haziran Mahallesi Deve Bağırtan Sokak üzerinde buluna Metruk binayı divana sordu.

“ESRARCILARIN MEKANI OLDU”

Bina ile ilgili sunulan önergede, “Mülkiyeti İzmit Belediyesine ait park alanı gözüken yerde 20 yıldan daha fazla bu adreste gariban bir vatandaşımız oturuyor. Bu kadın dul, emekli aylığı yok, bir geliri yok ve bu adresten acilen çıkartıldı. 25 yıldan bu yana bu adreste oturuyordu. Buradan çıkarırken bu vatandaşın nasıl, nerede oturacağının hesabını yaptınız mı? Bunun için bizim vicdanımız rahat değil, hadi çıkardınız kaç ay olmuş bu bina boş, atıl durumda her türlü pis işlerin esrarcıların mekâm olmuş, buranın çok ama çok acilen yıkılıp temizlenmesi lazımdır. Gece o sokaktan vatandaşlarımız geçmeye tereddüt ediyor, geçmeye korkuyor” ifadelerine yer verildi.

“YIKILMAMA GİBİ BİR DURUM YOK”

Konu ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yıkılması gereken 19 riskli yapı bize verildi yıkılması için. 15 binamız kaldı yıkılmayan. İki senedir idare ediyorduk. Artık yıkılması gerekiyordu. Valilikte gerekenlerin yapılmasını istiyordu. İçindeki aile için de kira desteği ve sosyal yardım yaparız. Yıkılmama gibi bir durum yok. Mağduriyet için de elimizden geleni yaparız” dedi.

“BİR KEZ DAHA KOMİSYON ÖNERGESİ”

Meclis toplantısında AKP’li Meclis Üyeleri komisyon seçimlerinin yapılması için bir kez daha önergede bulunduğu. Daha önceleri komisyonlarda MHP’nin meclis üyesi hakkını da kullanmak isteyen AKP’ye Hürriyet karşı çıkmış sadece kendi meclis üye haklarını kullanmaları istenmişti. AKP’liler ek madde talebine cevap veren Hürriyet, “Siz aynı noktadasınız ama biz de aynı noktadayız. Mesele seçim değil Kanuna aykırı önergeyi meclise almayacağım. Bu konu ile ilgili yasal haklarınız varsa kullanabilirsiniz” dedi.

YENİDOĞAN’DA AÇILMAYAN YOL

Bir Başka önergede ise Yenidoğan Mahallesinde bulunan ve açılmayan yolunun akıbet soruldu. Önergede “Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokakta bulunan vatandaşlarımız daha önce defalarca dilekçelerimizin olduğu fakat bir çözümün olmadığını bize beyan ettiler. Burada bulunan vatandaşlar itfaiyenin giremediği, ambulansın giremediği ve tamir tadilat yapamadıklarını beyan ettiler. Bizzat yerinde inceledim, vatandaşların isteği ya yapacaklarsa yapsınlar ya da yapılmıyorsa yapmıyoruz desinler bizde ümidimizi keselim, bir daha rahatsız etmeyelim diyorlar” ifadeleri kullanılarak son durum hakkında bilgilendirme istenildi.

“EKİPLERİMİZ GERİ ÇEKMEK ZORUNDA KALDIK”

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Bölgede aşırı derece eğim var. Araç trafiği için yapılma imkanı yok. Coğrafi açıdan araç trafiğine açık bir yol yapmak imkansız. Hatırlıyorum. Konu ile ilgili geçtiğimiz dönem Nevzat Bey de ilgilenmişti. Trafik kurallarına uygun değil. Teknik şartlar nedeni ile olmuyor” ifadeleri kullanıldı. CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmüral konu ile ilgili, “Biz oranın ihalesini geçtiğimzi yıl yaptık. Merdiven ve korkuluk alanı yapmak istedik. Ekiplerimiz gönderdi. Orada bazı problemler oldu. Ekiplerimizi geri çekmek zorunda kaldık” dedi.

APARTMANDA OTURUYORLAR

MHP’li meclis üyeleri İlker Kazan ve Engin Duymaz, bu meclis toplantısında yıkılması gündemde olan Fuar Apartmanı’yla ilgili sorular yöneltti. İlçemiz sınırlarındaki karabaş mahallesi Köseoğlu Sokak No 24(668 ada 2 No’lu parsel) bina hakkındaki mahkemelerce yıkım kararı alınmıştır. Fakat bina sakinlerinin Belediyemize açmış olduğu dava devam ederken belediyemizce mağdur durumda olan 8 bina sakini ve binadaki 18 esnaf vatandaşlarımız binada halen yaşamlarını sürdürmektedir.

ŞU SORULARI SORDULAR

1-Dava devam ederken binanın yıkılması ne kadar doğrudur?

2-Yıkılmayı bekleyen ve içi boş bukadar hasarlı bina varken neden bu binada bukadar ısrar edilmektedir? Neden yıkım bekleyenler yıkılmamaktadır? Kaç adet yıkılmayı bekleyen boş bina vardır?

3-Vatandaşların konu ile alakalı belediye başkanından randevu istediği ve olumsuz yanıt aldığı doğru mudur?

4-Seçimlerde oy istemek için etraflarında döndüğümüz vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına müteahhit firma ile aracılık görevi üstlenilmiş midir?

5-Üstlenilmediyse vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına arabuluculuk görevi yapmayı düşünüyor musunuz?

6-Binanın olduğu arsadaki m2 arsa payı ve ticari değeri ne kadardır?

ARAŞTIRILMASINI İSTEDİLER

Yukarıda belirtilen soru ile konuların ilgi komisyona havalesinin oylanarak araştırılmasını davalı ve davacılar arasındaki hak kayıplarının süren dava süresince belediyemizin cezai duruma düşmemesi adına dava sürecinin beklenmesini, yıkımın askıya alınmasına, kısa süre içerisinde yazılı ve müspet yanıt vererek Belediye Meclisini ve İZMİT halkını bilgilendirmenizi önemle arz ve rica ederim.”

“YIKIM İZMİT BELEDİYESİNDE DEĞİL”

Başkan Hürriyet konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yıkım da dava da bizimle ilgili değil” dedi. Afet riski taşıyan bir bina olduğu için yıkım işlemini belediyenin gerçekleştirilmeyeceği bilgisi verildi. Başkan Hürriyet, “Ara bulucu olabilirsek arabulucu olalım. Madem vatandaşlar arasında bir sorun var. Çözülmesi için biz de devreye girelim” dedi.

“ÇİFTÇİLERE ARONYA BİTKİSİ”

Mecliste yerli ekmeklik buğday tohumu ve alternatif ürün Aronya Bitkisinin fidesinin çiftçilere verilmesi için plan ve bütçe komisyonunu raporları oy birliği ile meclisten geçti. Ayrıca Akmeşe’de Büyükşehir Belediyesinin imar düzenlemesi ile ilgili talep ettiği 1/1000’lik imar düzenlemesinin oy birliği ile meclisten geçti. Yenimahalle Gönül Sokak’ta bulunan Teknik Çocuk Parkı’nın isminin Gönül Parkı olarak değiştirilmesi talebi de meclisten oy birliği ile geçti.

“ALYÜZ HARAP SAHALARI GÖSTERDİ”

Genç AKP’li Meclis Üyesi Hüseyin Alyüz İzmit Belediyesi yetkisinde bulunan ve bakımsızlıtan otların bittiği halı sahaların durumunu anlattı. Alyüz konuşmasında, “Önceki dönemlerde sahalar tamdı. Duş ve soyunma odaları yapılacaktı. Belediye değişince yarım kalan sahalar devam etemedi. 2 sene içerisinde metruk hallere geldi. Sahalar koyun güdülecek yerler haline geldi. Sahalara belediye bir halı serip ışıklandırma yapamadı” ifadelerini kullandı. Eleştirilere cevap veren Hürriyet, “Müteahhitiniz kaçıp gitmiş. 15 yılda bitirememişsiniz. Eleştirileriniz başımız üstüne. Müdürlüklülerimiz konu ile ilgili çalışıyor” ifadelerini kullandı.