Kocaeli’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış tüm ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yağış sonrasında Gebze ilçesinde de araçların sıklıkla kullandığı bir çok caddede su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte adeta göle dönen yollarda, araç sürücüleri hareket etmekte güçlük çekti. Bazı otomobiller yolda kalırken, bazıları da kaza yaptı. Su birikintileri uzun araç kuyruklarının oluşmasına da sebep oldu. Sürücülerin zorluk çektiği bölgelere sevk edilen belediye ekipleri, su baskınlarının önüne geçebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kocaeli genelinde şiddetli yağışların Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
06 Tem 2021 - 15:40- Gündem Güncelleme: 06 Tem 2021 - 15:45
Göle dönen yolda araçlar zor anlar yaşadı
Gebze'de etkili olan yağmur sonrasında yollarda oluşan su baskınları, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.