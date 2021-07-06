Körfez'de aniden başlayan şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakta Atalar Mahallesi’nde bulunan alt geçidi, su bastı. Sahil yoluna inişi sağlayan alt geçit suyla dolunca sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Körfez Belediyesi ekipleri, biriken suyu motorlarla çekmek için çalışma yaptı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.
06 Tem 2021 - 15:53- Gündem Güncelleme: 06 Tem 2021 - 16:06
Kocaeli'de su basan alt geçitte sürücülerin zor anları
Körfez'de etkili olan sağanakta, sahil ile bağlantıyı sağlayan alt geçit suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı.
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
06 Tem 2021 - 15:53 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem Yazdır
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.