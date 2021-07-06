06 Tem 2021 - 15:53- Gündem G: 06 Tem 2021 - 16:06

Kocaeli'de su basan alt geçitte sürücülerin zor anları

Körfez'de etkili olan sağanakta, sahil ile bağlantıyı sağlayan alt geçit suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Kocaeli'de su basan alt geçitte sürücülerin zor anları mask

Körfez'de aniden başlayan şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakta Atalar Mahallesi’nde bulunan alt geçidi, su bastı. Sahil yoluna inişi sağlayan alt geçit suyla dolunca sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı.  Körfez Belediyesi ekipleri, biriken suyu motorlarla çekmek için çalışma yaptı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. 
# Körfez Belediyesi
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Tem 2021 - 15:53 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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