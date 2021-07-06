Kocaeli'de su basan alt geçitte sürücülerin zor anları

Körfez'de aniden başlayan şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakta Atalar Mahallesi’nde bulunan alt geçidi, su bastı. Sahil yoluna inişi sağlayan alt geçit suyla dolunca sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Körfez Belediyesi ekipleri, biriken suyu motorlarla çekmek için çalışma yaptı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.