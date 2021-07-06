63 operasyonda 12 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 28Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 63 ayrı operasyonda183 gram esrar, 700 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram metamfetamin, 44 adet sentetik ecza, 16 kök Hint keneviri, 1 adet tabanca, 43 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 695 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 86 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden12’si tutuklandı. Şüphelilerden 5 kişi adli kontrolle, diğer 69 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.