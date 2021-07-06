Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 28Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 63 ayrı operasyonda183 gram esrar, 700 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram metamfetamin, 44 adet sentetik ecza, 16 kök Hint keneviri, 1 adet tabanca, 43 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 695 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 86 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden12’si tutuklandı. Şüphelilerden 5 kişi adli kontrolle, diğer 69 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
06 Tem 2021 - 15:58- Asayiş Güncelleme: 06 Tem 2021 - 16:01
63 operasyonda 12 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 63 ayrı operasyonda 86 kişiye işlem yapılırken 12 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.