Terrence Tisdell de imzaladı!

Kocaelispor daha önce 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Liberyalı kanat oyuncusu Terrence Tisdell’e imzasını attırdı. Gündüz sağlık kontrolünden geçen futbolcu imza töreninin ardından Erzurum’a giderek kampa katıldı.

KIYMETLİ TRANSFERLER YAPTIK

İmza töreninde Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, yöneticiler Bekir Halefler, Melih Oral ve TerrenceTisdell’inailesi katıldı. Başkan Engin Koyun imza töreninde şu şekilde konuştu: Bir birinden kıymetli çok güzel transferler yaptığımızı düşünüyorum. Aramızda Tisdell kardeşimiz de katıldı. Kendisine hayırlı olsun diyor, ülkemize hoş geldin diyorum. İnanıyorum ki kulübümüze uzun yıllar hizmet edecek, Kocaelispor ile başarılı bir süreç geçirecektir.

YÜZDE 90 TAMAMLADIK

Ligin üzerinde transferleri takımımıza kattık. Yüzde 90 transferlerimizi tamamladık. Tisdell çok güzel, büyük bir taraftarı olan büyük bir kulübe geldi. Bu şehir vefalı bir şehir. Formasının hakkını verenleri unutmayacaktır. Kendisine hayırlı olsun dileklerimi gönderiyorum.

BU KONUDA DESTEK İSTİYORUZ

Kampta hocalarımızın raporu doğrultusunda yeni isimler alabiliriz. Bir yabancı transfer ile görüşmelere devam ediyoruz. Kaleci olarak herkesten farklı düşünüyorum. İsmet ve Doğukan’a güveniyorum. Liderlerin doğuşuna fırsat vermek lazım. Bu kalecilerimiz bizlere uzun yıllar hizmet edecektir, dahası alt yapıdaki futbolcular için de örnek olacaktır. İnanıyorum bu da iyi bir mesaj olacaktır. Spor kamuoyunun da bu konuda desteğini bekliyoruz.

KULÜBÜMÜZÜ KORUYORUZ

Teknik heyetimizin raporunu da kesinlikle dikkate almak zorundayız. Yabancı oyuncu sözleşmelerimizi sabit kurla yapıyoruz. Yarın kur artarsa bugünkü kurdan futbolcunun alacağı olacak.Geçmişten ders çıkarıyoruz. Sağlık raporu almadan asla sözleşme yapmıyoruz. Sözleşmelerde genelde futbolcular haklı çıkıyordu.

BİR GÜN PARALARINI GEÇİRMEDİK

Kulübümüzü de bu konuda korumaya alıyoruz. Şu an için bir kuruş borcumuz yok. Sözlerimizi harfiyen yerine getiriyoruz. İyi bir imaj bıraktığımızı düşünüyorum. Alın teri önemli. Buna çok önem veriyoruz. Yüzlerce çalışanım var. Bir gün maaşını geciktirmedik. Aynı durum Kocaelispor için ter dökenler için de geçerlidir.