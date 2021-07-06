06 Tem 2021 - 16:04- Spor G: 06 Tem 2021 - 16:06

Tisdell: Ateşli taraftarı olan bir kulübe geldim
Tisdell: Ateşli taraftarı olan bir kulübe geldim mask

Kocaelispor’un 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı TerrenceTisdell ateşli taraftarı olan bir kulübe geldiğini ifade etti ve şu şekilde konuştu: Kocaelispor’a geldiğim için çok mutlu. Ateşli taraftarı olan, organize bir kulüp ile anlaştığımı düşünüyorum. Bu durum futbolcular için de önemlidir. Taraftarlarımız beni çok iyi karşıladı. Bu kulübün hedefleri var.Bu bizi daha da motive ediyor.Bize düşen taraftarı tribüne çekmeye sağlamaktır. Oynayan arkadaşlarımdan
# Kocaelispor

06 Tem 2021 - 16:04 - Spor

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