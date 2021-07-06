Tarhan: “Tek firma ile ihale olur mu?”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilçeler için direk ve direk tipi yön bilgilendirme panoları temin ve yerine montajı ile duvar tabelası ve kapı numarası temini ihalesini değerlendiren CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini devam ettirmek için elbette ihale düzenlemeli, hizmet ve mal alımı yapmalıdır. Ama tek firma ile ihale olur mu?” diye sordu.

“KOCAELİ’DE BU İŞİ YAPACAK FİRMA YOK MUDUR?”

Tahsin Tarhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini belirterek, “Bu şehir bizim şehrimiz. Yapılan her doğru işin arkasında olduk ve olacağız. Ancak bu şehrin ve halkının yararını gözardı ederek yapılan her işin de karşısında olacağız. Yanlışa yanlış diyeceğiz. Yapılan bu ihaleyi detaylı olarak inceledik. İhale açık usulle yapılıyor İstanbul’dan bir firma katılıyor ve o firmaya ihale veriliyor. Böyle ihale olur mu? Tek firma ile ihale yapılır mı? İhale belgelerini alan 3 kişi var ama ihaleye başvuran tek firma var ve o firmaya ihale doğrudan verilmiş. Bu halkın kaynaklarını adil, hesap verebilir bir şekilde kullanmak istiyorsan teklif ve rekabet koşulları oluşmadı der yeniden ihaleye çıkarsın. Tek firma ile ihale yapmazsın” dedi.

“ÖNCELİK HALKIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ OLMALI”

Tarhan, ihaleye giren tek firmanın İstanbul firması olduğuna da dikkat çekti. “Kocaeli’de direk ve yön panosu yapacak yeterlikte firma mı yok?” diyerek tepkisini belirten Tarhan, 571 bin TL bedelli ihalenin zamanlamasını da eleştirerek, bütçenin öncelikli olarak vatandaşın pandemi döneminde artan ekonomik sorunlarının çözümü için kullanılmasının önemini de vurguladı.