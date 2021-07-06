06 Tem 2021 - 16:27- Gündem G: 06 Tem 2021 - 16:32

Karamürsel'in sevilen ismi hayatını kaybetti
Karamürsel'in sevilen ismi hayatını kaybetti mask

Karamürsel’in tanınan ailelerinden Hüseyin Aycan’ın oğlu, Zafer, Hasan ve Mümin Aycan’ın abileri Recep Aycan vefat etti. Karamürsel'in sevilen isimlerinden Bizim Kasap çalışanlarından Recep Aycan bir süre önce yakalandığı koronavirüs ile mücadelesine yenik düştü. Aycan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhumun cenazesi Kızderbent'te defnedildi.
# koronavirüs

06 Tem 2021 - 16:27 Kocaeli/ Karamürsel- Gündem

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