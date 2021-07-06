06 Tem 2021 - 16:32- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 16:36

Kazaya müdahale eden ambulanslara otomobil çarptı: 5 yaralı

Gebze Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazaya müdahale eden ambulanslara arkadan gelen otomobil çarpması sonucu 2'si sağlık görevlisi 5 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Cumaköy mevkisinde 6 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 2 ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettiği esnada İstanbul yönünde seyir halinde olan Selçuk Aydemir idaresindeki 34 AEK 103 plakalı otomobil, güvenlik şeridi içerisindeki 41 AGK 500 ve 41 AGK 508 plakalı ambulanslara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Aydemir, çarpmanın etkisiyle savrulan 41 AGK 508 plakalı ambulansın çarptığı Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri Zakir Dağ ve Ersin Yılmaz ile o esnada ambulansların içerisinde bulunan sağlık görevlileri Şükrü Yıldırım ve Mehmet Küçük yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
# sağlık, eğitim, kaza, Kuzey Marmara Otoyolu

06 Tem 2021 - 16:32 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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