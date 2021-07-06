KOÜ’den istihdama yönelik bir eğitim daha

Mesleki eğitimlerden ilk etapta 367 kişi yararlanırken, yıl sonuna kadar 1200 kişinin eğitim alması hedefleniyor. Bir hafta sürecek eğitimler, Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO’da on altı sınıfta, Gölcük MYO’da ise altı sınıfta yapılacak. Teorik ve uygulamalı eğitimlerde Kocaeli Üniversitesi öğretim elemanları ile Ford Otosan usta eğiticileri görev alıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında sürdürülen mesleki eğitimler istihdam garantili olduğu gibi, eğitimleri başarıyla tamamlayanlara KOÜSEM (Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından Mesleği Eğitim Belgesi verilecek. Yüz yüze olarak gerçekleşecek eğitimler için maske mesafe temizlik kurallarına uymakla birlikte her adayın kurs başlangıç ve bitiminde PCR testi yapılacak ve ateş ölçümleri takip edilecek.

Ford Otosan ekipleri ile işbirliği yapılarak İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün de gözetiminde eğitimlerin sorunsuz devam ettiğini belirten Ford Otosan Otomotiv MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Cengiz, “Pandemi kuralları gereği sınıflarımızı 15-20 arasında tutuyor ve mola saatlerini ayarlayarak kalabalık ortamların önlenmesi sağlıyoruz. Bu uygulama 13 Eylül’de üniversitemizde başlaması planlanan yüz yüze eğitimlerde önümüzü görmemiz açısından da iyi bir fırsat sunuyor” dedi.