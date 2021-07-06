Gergerlioğlu’nun ihlal kararı Kocaeli’de

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle vekilliği düşürülen ve ardından da cezaevine gönderilen 90 günü aşkın süredir cezaevinde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) 1 Temmuz Perşembe günü ‘hak ihlali’ kararı verdi. AYM, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiği belirterek tahliye edilmesini için Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı gönderilmesini kararlaştırdı.
Anayasa Mahkemesi, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezasının infazının durdurulmasını içeren hak ihlali kararını Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çevrilirken mahkeme direnmedi. Mahkeme, tahliyesine karar vererek kararı infaz savcılığına gönderdi. Gergerlioğlu’nun bu akşam ya da yarın serbest bırakılması bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.