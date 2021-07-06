Hürriyet: 15 yılda bitiremediğiniz sahaları, biz tamamlamaya çalışıyoruz

Akmeşe ve Bağlıca’daki spor tesislerinin durumlarıyla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Müteahhidiniz kaçmış gitmiş, 15 yılda bitirememişsiniz. Biz geleli 2 yıl olmuş. Gerekli çalışmaları da yapıyoruz. Eleştirileriniz başımızın üstüne. Fakat buralarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Hemen son durumlarını dinleyelim” diyerek sözü spor müdürüne bıraktı.

AKMEŞE’DE SAHAYA SU GÖTÜRMELİ

İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Akmeşe profesyonel bir saha değil. Orada hiçbir resmi müsabaka oynanamaz çünkü nizami değil. Ölçüsü ölçü değil. Su yok. Elektrik yok. Geçen dönem de bu sıkıntıları yaşadık. Uyarmamıza rağmen o ölçülerde yapıldı. Hazırlıkları yaptık. Oranın gençleriyle, kulübüyle sürekli beraberim. Soyunma odası en kısa zamanda yapılacak ama Akmeşe’ye İSU’nun temiz su götürmesi gerekiyor” dedi.

BAĞLICA’DA SAHA ÇİM OLUYOR

Bağlıca’daki spor alanıyla ilgili de bilgi aktaran müdür Ağa, “Bağlıca ile ilgili. Daha önce biçtik. Halı sermeye kalktık. Beğenmedi. En son muhtarla konuştum. Doğal çim yapacağız orayı. Ama muhtarımız çevreyi de düzeltip orayı düğün alanı olarak da kullanmak istiyor. Cemiyet yapacakları için çevrede büyük bir peyzaj ve elektrik bağlantısı istiyorlar. Ama sahayı doğal çim yapacağız” şeklinde konuştu.