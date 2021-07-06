06 Tem 2021 - 17:20- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 17:32

71 yaşındaki adam kendini ağaca astı

Körfez Esentepe Mahallesinde ikamet eden 71 yaşındaki Zikri İdalı, evinin arka bahçesinde kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
71 yaşındaki adam kendini ağaca astı mask

Alınan bilgiye göre Körfez Esentepe Mahallesi İrfan Caddesi adresinde ikamet eden emekli Zikri İdalı (71) evde ailesinin bulunduğu esnada bahçeye gitmek üzere evden ayrıldı. İdalı’nın bir süredir geri gelmemesi üzerine kendisini kontrol etmek isteyen ailesi bahçeye çıktığında İdalı’yı ipte asılı halde gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zikri İdalı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından İdalı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası olan Zikri İdalı’nın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, çocuk

06 Tem 2021 - 17:20 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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