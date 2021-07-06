Alınan bilgiye göre Körfez Esentepe Mahallesi İrfan Caddesi adresinde ikamet eden emekli Zikri İdalı (71) evde ailesinin bulunduğu esnada bahçeye gitmek üzere evden ayrıldı. İdalı’nın bir süredir geri gelmemesi üzerine kendisini kontrol etmek isteyen ailesi bahçeye çıktığında İdalı’yı ipte asılı halde gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Zikri İdalı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından İdalı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Evli ve 5 çocuk babası olan Zikri İdalı’nın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
06 Tem 2021 - 17:20- Asayiş Güncelleme: 06 Tem 2021 - 17:32
71 yaşındaki adam kendini ağaca astı
Körfez Esentepe Mahallesinde ikamet eden 71 yaşındaki Zikri İdalı, evinin arka bahçesinde kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.