Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Ağaç Mamuller İşçiler (Selüloz-İş) Sendikası Kocaeli Şubesi, 10 Temmuz Cumartesi günü 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek. Kongreye mevcut Başkan Murat Yürük tek aday olarak girecek. Kongre, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan Emex Otel’de saat 10.00’da başlayacak.
06 Tem 2021 - 17:27- Gündem Güncelleme: 06 Tem 2021 - 17:28
Selüloz-İş bu cumartesi kongreye gidiyor
Selüloz-İş Kocaeli Şube Başkanı Murat Yürük, 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 10’uncu Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.