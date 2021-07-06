06 Tem 2021 - 21:52- Siyaset G: 06 Tem 2021 - 21:55

Gergerlioğlu tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edildi.
Gergerlioğlu tahliye edildi mask

Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.  2 Nisan’da evinde yaka paça gözaltına alınan eski vekil rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra 3 Nisan’da cezaevine götürülmüştü.

AYM beş gün önce Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermişti. AYM’nin Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kocaeli 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu hakkındaki ‘infazın durdurulmasına’ karar verdi.

06 Tem 2021 - 21:52 - Siyaset

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