Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Temmuz Salı gününün verilerine göre, 226 bin 651 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 5 BİNİ AŞTI
Son 24 saatte, 5 bin 299 yeni vaka tespit edilirken 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 4 bin 446 kişi de sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA: LÜTFEN ACELE EDİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verileriyle ilgili değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı. Vatandaşlara aşı çağrısı yapan Bakan Koca, “Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin” ifadelerini kullandı.
DÜN 4 BİN 678 YENİ VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Bakanlığın 5 Temmuz verilerine göre, 219 bin 737 test yapılmıştı. Dün, 4 bin 678 vaka tespit edilirken, 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 735 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.