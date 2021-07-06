Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 07 Temmuz 2021 Çarşamba günü 00.00’dan aynı gün 23:59’a kadar özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı bildirilmiştir. Etkili yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek; Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."