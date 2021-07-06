06 Tem 2021 - 21:59- Gündem G: 06 Tem 2021 - 22:06

Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı!

Kocaeli Valiliği Çarşamba günü 00.00’dan aynı gün 23:59’a kadar sürecek olan kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı
Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı! mask

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 07 Temmuz 2021 Çarşamba günü 00.00’dan aynı gün 23:59’a kadar özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı bildirilmiştir. Etkili yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek; Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

 
# sel, sağanak, Meteoroloji

06 Tem 2021 - 21:59 - Gündem

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