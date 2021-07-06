Kocaeli Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 07 Temmuz 2021 Çarşamba günü 00.00’dan aynı gün 23:59’a kadar özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı bildirilmiştir. Etkili yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek; Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.