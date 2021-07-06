06 Tem 2021 - 23:13- Gündem G: 06 Tem 2021 - 23:23

Körfez Yarımca bölgesi karanlığa gömüldü! Saatlerdir elektrik yok
Körfez Yarımca bölgesi karanlığa gömüldü! Saatlerdir elektrik yok mask
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Körfez Yarımca’da akşam saatlerinde yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle elektrikler kesildi. Bölge esnafı elektriklerin gitmesi nedeniyle erkenden iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Yarımca’nın tamamında akşam 7’den beri kesik olan elektrik vatandaşları zor durumda bıraktı.

06 Tem 2021 - 23:13 - Gündem

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