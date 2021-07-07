07 Tem 2021 - 10:35- Gündem G: 07 Tem 2021 - 10:39

Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak
Ticaret Bakanlığı 75 sözleşmeli memur alacak mask

Ticaret Bakanlığı bünyesine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin  (B)  fıkrası  ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacak. Başvurular dijital ortamda  07.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...

07 Tem 2021 - 10:35 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.277.827 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu mask
Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu
İzmit Belediyesi Haldun Alagaş’ın adını yaşatacak  mask
İzmit Belediyesi Haldun Alagaş’ın adını yaşatacak 
Gebze İstanbul Caddesi’nde gece mesaisi   mask
Gebze İstanbul Caddesi’nde gece mesaisi  
Kandıra’da üstyapı çalışmaları yapılıyor   mask
Kandıra’da üstyapı çalışmaları yapılıyor  
Kocaman, Derbent Etnografya Müzesi’ni inceledi   mask
Kocaman, Derbent Etnografya Müzesi’ni inceledi  
Yeşilova’daki havai hatları yer altına indiriyor mask
Yeşilova’daki havai hatları yer altına indiriyor
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL