Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe,Rahmiye Mahalle,294 Ada, 2 Parsel, O Blok, Zemin+1.Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm .Taşınmaz Rahmiye Mahallesi Simge Sokak No: 3/O Kartepe - Kocaeli adresinde yer almaktadır. Kartepe Kent Meydanı, hipodrum ve Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü yakınında, gelişme konut bölgesinde yer almaktadır. Yakın çevresinde meslek lisesi, Arslanbey OSB, Kocaeli üniversitesi arslanbey kampüsü, toplu konutlar, bahçe nizam evler, boş parseller, tarım alanları yer almaktadır.
07 Tem 2021 - 10:38- Gündem Güncelleme: 07 Tem 2021 - 10:41
Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.