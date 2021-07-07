07 Tem 2021 - 10:38- Gündem G: 07 Tem 2021 - 10:41

Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık
Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık mask

Özellikleri : Kocaeli İl, Kartepe İlçe,Rahmiye Mahalle,294 Ada, 2 Parsel, O Blok, Zemin+1.Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm .Taşınmaz Rahmiye Mahallesi Simge Sokak No: 3/O Kartepe - Kocaeli adresinde yer almaktadır. Kartepe Kent Meydanı, hipodrum ve Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü yakınında, gelişme konut bölgesinde yer almaktadır. Yakın çevresinde meslek lisesi, Arslanbey OSB, Kocaeli üniversitesi arslanbey kampüsü, toplu konutlar, bahçe nizam evler, boş parseller, tarım alanları yer almaktadır.

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# Sokak, Bahçe

07 Tem 2021 - 10:38 - Gündem

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