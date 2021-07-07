Özellikleri : Kocaeli İl, Darıca İlçe, 980 Ada, 11 Parsel, DARICA Mahalle/Köyde kayıtlı, 3.350,00 m² yüzölümlü ana taşınmaz üzerinde 1/14 arsa paylı, tam hisseli, E blok bodrum+zemin+1+çatı 2 nolu bağımsız bölümdür. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Kocaeli İli Darıca İlçesi Pirireis Mah. Erçetin Sokak ile Muasır Sokağa cepheli "Panaromalife Villaları" dış kapı no: 14 olan site içerisinde bulunmaktadır.
07 Tem 2021 - 10:40- Gündem Güncelleme: 07 Tem 2021 - 10:42
Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.