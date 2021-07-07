07 Tem 2021 - 10:40- Gündem G: 07 Tem 2021 - 10:42

Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık
Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık mask

Özellikleri : Kocaeli İl, Darıca İlçe, 980 Ada, 11 Parsel, DARICA Mahalle/Köyde kayıtlı, 3.350,00 m² yüzölümlü ana taşınmaz üzerinde 1/14 arsa paylı, tam hisseli, E blok bodrum+zemin+1+çatı 2 nolu bağımsız bölümdür. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Kocaeli İli Darıca İlçesi Pirireis Mah. Erçetin Sokak ile Muasır Sokağa cepheli "Panaromalife Villaları" dış kapı no: 14 olan site içerisinde bulunmaktadır.

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# Sokak

07 Tem 2021 - 10:40 - Gündem

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