Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık

Özellikleri : Kocaeli İl, Darıca İlçe, 980 Ada, 11 Parsel, DARICA Mahalle/Köyde kayıtlı, 3.350,00 m² yüzölümlü ana taşınmaz üzerinde 1/14 arsa paylı, tam hisseli, E blok bodrum+zemin+1+çatı 2 nolu bağımsız bölümdür. Bilirkişi raporuna göre taşınmaz Kocaeli İli Darıca İlçesi Pirireis Mah. Erçetin Sokak ile Muasır Sokağa cepheli "Panaromalife Villaları" dış kapı no: 14 olan site içerisinde bulunmaktadır.

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