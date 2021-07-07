CHP Körfez eski İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, 14 Haziran 2020’de safra kesesindeki taşın ince bağırsağına düşmesi sonu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Bu süre zarfından durumu iyi giden Dağdeviren iyileştikten sonra ABD’nin yolunu tuttu. New York’u karış karış gezmeye çalışan Dağdeviren, Özgürlük Heykeli’nin karşısında fotoğraf çektikten sonra Manhattan’da da Kocaeli’ye selam göndermeyi ihmal etmedi.
07 Tem 2021 - 10:33- Siyaset Güncelleme: 07 Tem 2021 - 11:06
CHP'li eski başkan ABD'yi geziyor
CHP Körfez eski İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, New York Manhattan'dan Kocaeli’ye selam gönderdi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - öyle başarılı bir kızı olan baba gezsin elbette
İzmi̇tli̇ - ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN CAVİT BEYE,KIZI ORDA OLDUĞU İÇİN GİTMİŞTİR.KIZIDA TÜRKİYENİN GURURU DR CANAN DAĞDEVİRENDİR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.