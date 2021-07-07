07 Tem 2021 - 10:33- Siyaset G: 07 Tem 2021 - 11:06

CHP'li eski başkan ABD'yi geziyor

CHP Körfez eski İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, New York Manhattan'dan Kocaeli’ye selam gönderdi

CHP'li eski başkan ABD'yi geziyor mask

CHP Körfez eski İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, 14 Haziran 2020’de safra kesesindeki taşın ince bağırsağına düşmesi sonu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Bu süre zarfından durumu iyi giden Dağdeviren iyileştikten sonra ABD’nin yolunu tuttu. New York’u karış karış gezmeye çalışan Dağdeviren, Özgürlük Heykeli’nin karşısında fotoğraf çektikten sonra Manhattan’da da Kocaeli’ye selam göndermeyi ihmal etmedi.
# chp

07 Tem 2021 - 10:33 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.277.827 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Erol Demirbek - öyle başarılı bir kızı olan baba gezsin elbette

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Temmuz 12:39
01

İzmi̇tli̇ - ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN CAVİT BEYE,KIZI ORDA OLDUĞU İÇİN GİTMİŞTİR.KIZIDA TÜRKİYENİN GURURU DR CANAN DAĞDEVİRENDİR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Temmuz 11:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BTP’den Erdoğan’a ÖTV yanıtı mask
BTP’den Erdoğan’a ÖTV yanıtı
Başkan Ellibeş, ilçe başkanlarını ağırladı mask
Başkan Ellibeş, ilçe başkanlarını ağırladı
Ünlü: Dağdaki eşkıya için hak ihlali kararı verilecek mi? mask
Ünlü: Dağdaki eşkıya için hak ihlali kararı verilecek mi?
İYİ Parti Kocaeli, Urumçi Katliamı’nıkınadı mask
İYİ Parti Kocaeli, Urumçi Katliamı’nıkınadı
Gelecek Kocaeli Davutoğlu’na hazır mask
Gelecek Kocaeli Davutoğlu’na hazır
CHP’li Soyluçiçek, Başbağlar’da katledilenleri andı mask
CHP’li Soyluçiçek, Başbağlar’da katledilenleri andı
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL