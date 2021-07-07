Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklediği müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı.
ÖDEMELER 13-16 TEMMUZ'DA
Ödeme tarihlerini duyuran Bakan Vedat Bilgin, alın teriyle ekonomiye katkıda bulunan tüm emeklilerin ve ailelerinin bayramını da kutladı.
2021 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri;
SSK emeklileri 13-14 Temmuz'da,
Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler 15 Temmuz'da,
Bağ-Kur emeklileri de 16 Temmuz’da ödemelerini alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.