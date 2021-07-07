07 Tem 2021 - 10:44- Gündem G: 07 Tem 2021 - 10:47

Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini açıkladı.
Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu mask

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklediği müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı.

ÖDEMELER 13-16 TEMMUZ'DA

Ödeme tarihlerini duyuran Bakan Vedat Bilgin, alın teriyle ekonomiye katkıda bulunan tüm emeklilerin ve ailelerinin bayramını da kutladı.

2021 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri;

SSK emeklileri 13-14 Temmuz'da,

Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler 15 Temmuz'da,

Bağ-Kur emeklileri de 16 Temmuz’da ödemelerini alacak.

07 Tem 2021 - 10:44 - Gündem

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