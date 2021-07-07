Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin beklediği müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklama yaptı.

ÖDEMELER 13-16 TEMMUZ'DA

Ödeme tarihlerini duyuran Bakan Vedat Bilgin, alın teriyle ekonomiye katkıda bulunan tüm emeklilerin ve ailelerinin bayramını da kutladı.

2021 Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri;

SSK emeklileri 13-14 Temmuz'da,

Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler 15 Temmuz'da,

Bağ-Kur emeklileri de 16 Temmuz’da ödemelerini alacak.