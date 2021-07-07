Bilgi Köprüsü Montessori’de bir anlamlı etkinlik daha; “ATMA BAĞIŞLA”

Etkinlik; bir sosyal sorumluluk projesi. Amaç, teknolojik atıkların eğitim kazancına çevrilmesi. Böyle de oldu. Proje dahilinde atıl durumda bulunan teknolojik ürünler toplandı, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı-TEGV’e bağışlandı. İhtiyaç sahibi çocukların eğitimine katkı sağlandı.

ÇEVREYE DUYARLI BİREYLER YETİŞİYOR

Geri dönüşüm, sıfır atık, kompost, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalara ağırlık veren, doğayı koruma ve geri dönüştürme eğitimini fazlasıyla önemseyen Montessori, çocuklara yaşayarak öğretme yöntemini sürdürüyor. Atıkların çevreye verdiği zararların farkında olmalarını sağlıyor. Atıkların eğitimsel bir kazanıma dönüşmesi ayrı bir öneme sahip. Pandeminin zorlu koşulları göz önüne alınarak, eğitim-öğretime dahil olmada zorluk yaşayan, maddi manevi desteğe ihtiyacı olan çocuklara böylelikle yardımcı olunuyor. Montessori çocuklarının bu proje sayesinde yardımlaşma, merhamet ve destek olma duyguları da gelişiyor.