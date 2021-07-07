07 Tem 2021 - 11:03- Siyaset G: 07 Tem 2021 - 12:39

Karakadılar’dan önemli iddia! CHP’liler başka partiye çalıştı

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karkadılar, bugün yaptığı paylaşımla önemli bir iddiada bulundu. Karakadılar, "Seçimlerde partisinin meclis üyelerini küçültücü paylaşım yapanlar, partisinin belediye başkanı adayına destek vermeyip başka partiye çalışanların tümü ihanetçi haindirler" dedi.

Karakadılar’dan önemli iddia! CHP’liler başka partiye çalıştı mask

Cumhur Halk Partisi Kocaeli eski milletvekili Bekir Yurdagül, bugün yaptığı paylaşım ile kendisine ve partiye yanlış düşenlere asla sahip çıkmayacağını açıkladı. Yurdagül yaptığı paylaşımda “Yanlış yapan değil partimin genel başkanı, babamın oğlu olsa hiç fark etmez. Sahip çıkmam” dedi.

“YAZINIZI NASIL BEĞENİYORLAR”

Yurdagül’ün bu paylaşımı ile tepkiler ile birlikte yorumlarda geldi. Bir yorumda 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Kartepe adayı Cumhur Karakadılar’dan geldi. Karakadılar, önemli bir iddiada bulunarak, “Sevgili vekilim çok haklısınız. Yanlış yapan kim ama kim olursa cezasını çekmelidir. Bizim partide yanlış çok farklılık gösterebiliyor, seçimlerde partisine oy vermeyen, başka partileri destekleyenler sizce yanlış mı yapmış oluyor? Eğer bu yanlış ise bunu yapanlar sizin bu yazınızı nasıl beğeniyorlar” dedi.

“TÜMÜ İHANETÇİ HAİNDİRLER”

Bu yoruma binaen Yurdagül, “Onu bilemem tabii, ancak burada söz konusu olan Atatürk'ün koltuğunda oturanlar. Ki onların en ufak bir yanlış yapma lüksü yok, olamaz” ifadeleri ile yanıt verdi. Karakadılar ise, “Vekilim, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, mahalle başkanı, delegesi, il ve ilçe başkanları, vekillerimiz, genel başkanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunu temsil ederler. Seçimlerde partisinin meclis üyelerini küçültücü paylaşım yapanlar, partisinin belediye başkanı adayına destek vermeyip başka partiye çalışanların tümü ihanetçi haindirler. Bu partide yerleri olmadığını düşünüyorum, parti tüzüğü bu gibi durumda direk partiden ihracı der. Sevgili vekilim siz daha iyi bilirsiniz tüzüğü” ifadelerini kullandı.

# chp, Bekir Yurdagül
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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07 Tem 2021 - 11:03 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek - bir makama aday yazarken iyi inceleyeceksin truva atlarına fırsat vermeyeceksin mikro milliyetçilik yapabilecekleri , açığı olma ihtimali olanları aday yazmayacaksın .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Temmuz 12:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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