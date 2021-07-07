07 Tem 2021 - 11:21- Gündem G: 07 Tem 2021 - 11:23

Gezici Kütüphane Başiskele Sahili’nde

  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen Gezici Kütüphane, yaz tatilinde kitapseverlerle buluşmaya başladı.

Gezici Kütüphane Başiskele Sahili’nde mask

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gezici Kütüphane, 1 Temmuz’da yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla harekete geçerek yaz tatilinde faaliyetine kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle sıcak yaz akşamlarında büyük ilgi gören Başiskele Sahili’ne konuşlanan Gezici Kütüphane, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki günü saat 17.00 ile 23.00 arası kitap dostlarını ağırlayacak.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Pandemi süreci kapsamında; Temizlik, Maske ve Mesafe  (TMM) kurallarına uyarak yaz tatili boyunca faaliyetini sürdürecek olan Gezici Kütüphanede bilindiği gibi yaklaşık 2000 kitap bulunuyor. Ayrıca otobüsün içinde eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış özel oturma grubu da yer alıyor. Büyük ilgi gören Gezici Kütüphane daha şimdiden 7’den 70’e herkesin ilgi odağı haline geldi.

# maske

07 Tem 2021 - 11:21 Kocaeli/ Başiskele- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.277.827 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık mask
Darıca Pirireis Mah.de 5+1 171 m² villa icradan satılık
Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık mask
Kartepe Rahmiye'de 4+1 149 m² dubleks daire icradan satılık
Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu mask
Darıca Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü Sarp Yiğit oldu
İzmit Belediyesi Haldun Alagaş’ın adını yaşatacak  mask
İzmit Belediyesi Haldun Alagaş’ın adını yaşatacak 
Gebze İstanbul Caddesi’nde gece mesaisi   mask
Gebze İstanbul Caddesi’nde gece mesaisi  
Kandıra’da üstyapı çalışmaları yapılıyor   mask
Kandıra’da üstyapı çalışmaları yapılıyor  
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL