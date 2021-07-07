Gezici Kütüphane Başiskele Sahili’nde

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gezici Kütüphane, 1 Temmuz’da yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla harekete geçerek yaz tatilinde faaliyetine kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle sıcak yaz akşamlarında büyük ilgi gören Başiskele Sahili’ne konuşlanan Gezici Kütüphane, pazartesi ve salı günleri olmak üzere haftada iki günü saat 17.00 ile 23.00 arası kitap dostlarını ağırlayacak.
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR
Pandemi süreci kapsamında; Temizlik, Maske ve Mesafe (TMM) kurallarına uyarak yaz tatili boyunca faaliyetini sürdürecek olan Gezici Kütüphanede bilindiği gibi yaklaşık 2000 kitap bulunuyor. Ayrıca otobüsün içinde eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış özel oturma grubu da yer alıyor. Büyük ilgi gören Gezici Kütüphane daha şimdiden 7’den 70’e herkesin ilgi odağı haline geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.