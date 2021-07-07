İş insanı Mustafa Yılmaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi

Körfez’de yaşayan Mustafa Yılmaz’ın ailesi, 30 Ağustos 2002 tarihinde Yılmaz’ın kendisine ait otomobille birlikte kayıp olduğu yönünde polise başvurdu. O dönem yapılan soruşturmada Yılmaz bulunamadı. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, hakkında 2009 yılında gaiplik kararı çıkarılan Mustafa Yılmaz’ın dosyasını yeniden inceledi. Dosyadaki ifadelerin çelişkili olduğunu değerlendiren ekipler, Mustafa Yılmaz’ın öldürülmüş olabileceği üzerinde durdu.

OTOMOBİLLE DİRİ DİRİ YAKILDI

Dosyayı ve şüphelileri yeniden mercek altına alan ekipler, olay tarihinde M.S. isimli kadının çelik konstrüksiyon işi yapan patronu Mustafa Yılmaz ile birlikte kaçtığını, daha sonra M.S.’nin eşi B.B.’nin, Konya’ya giderek eşinin babası S.S., amcası A.S. ve amcasının oğlu R.S. ile görüştüğü ve hep birlikte M.S.’yi aramak için Kocaeli’ye geldiklerini belirledi. Ailenin, Kocaeli’de İ.K., O.K., N.T., E.A. ve C.D. isimli kişilerle anlaştığı tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, aile üyelerinin Mustafa Yılmaz’ı otomobiliyle birlikte o tarihte dağlık arazi olan Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürdüğünü ve burada bir süre işkence yaptıktan sonra bağlayıp, otomobilinde diri diri yakarak uçurumdan attıklarını tespit etti.

BİR SANIK HAYATINI KAYBETTİ

Aile üyelerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, 4 Temmuz günü Kocaeli, Konya ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenleyerek S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T., B.B., E.A., M.S. ve C.D.'yi gözaltına aldı. Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, polise verdikleri ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin belirttiği dağlık arazide arama çalışması başlattı. Araziyi tarayan ekipler, bazı otomobil parçalarına ulaşsa da henüz Mustafa Yılmaz'ın cesedine dair bir bulguya rastlanmadı. A.S., İ.K., N.T., O.K., R.S. ve Süleyman Saklar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süleyman Saklar’ın cezaevinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

TÜM SANIKLAR İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Avukatların da hazır bulduğu duruşmada Cumhuriyet Savcısı tüm sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu. Sanık avukatı, “Plaka vs. var ancak ortada bir cinayet varsa kemik parçalarının ortadan kaybolması mümkün değil. En azından bir parçasının bulunması gerekiyor. Yeniden bir değerlendirme yapılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluğuna devam kararı vererek mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.