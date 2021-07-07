ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulu LGS başarılarına bir yenisini daha ekledi

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren ana sınıfından başlayarak öğrencileri geleceğe hazırlayan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, her öğrencinin bireysel başarısını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS ( Liselere Giriş Sınavı ) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. ODTÜ GV Özel KYÖD Okul Müdürü Güler Telli, açıklanan LGS sonuçları ile ilgili olarak önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

Müdür Telli “Yıllar içinde sergilediğimiz istikrarlı başarı çizgisi göstermektedir ki öğretim programlarımız ve bu programları öğrencilerle buluşturma tekniklerimiz öğrencilerimizde girdikleri sınavlarda ve üstlendikleri görevlerde başarılı olmalarını sağlayacak becerileri geliştirmektedir. “ dedi. LGS sonuçlarına göre ODTÜ GV Özel KYÖD Ortaokulu öğrencilerinin Türkiye geneli yüzdelik dilim ortalamasının %13 olduğunu belirten Okul Müdürü Telli, “Sınava giren öğrencilerimizin yüzde 10’u %1`lik, % 40’ı yüzde 5`lik, %36’sı %10`luk ve %70’i %15’lik dilimde yer aldı. Bu başarıdan dolayı haklı bir gurur yaşıyoruz.Emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul yönetim kadrosunu ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

BURS İMKANI SAĞLANIYOR

Müdür Güler Telli, açıklamasını şöyle tamamladı: “2021-2022 eğitimöğretim yılı için ODTÜ GV Danışmanlığında hizmet veren KYÖV Özel Anadolu Lisemize, LGS`de %15’lik dilime giren öğrenciler kayıt hakkı kazanırken %12’lik dilime giren öğrencilerin yer aldığı yüzdelik dilime göre çeşitli burs imkanı sağlanacaktır. Öğrencilerimiz avantajlı bir şekilde kayıt olma imkanına sahip olacaktır.” Kayıtlar ve bursluluk oranları hakkında detaylı bilgi ve randevu almak isteyen veliler 0262 226 10 42 veya 0537 640 00 49 numaralı telefonları arayabilirler.