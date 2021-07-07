07 Tem 2021 - 11:53- Gündem G: 07 Tem 2021 - 11:55

Başkan Büyükakın’dan Kocaelili pehlivanlara moral  

Başkan Büyükakın, Edirne’de bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilecek ata sporu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek Kocaelili pehlivanlarla bir araya geldi.  

Başkan Büyükakın’dan Kocaelili pehlivanlara moral   mask

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Edirne’de bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilecek ata sporu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlarla bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle güreşlerin yapılmadığı için büyük özlemle beklenen yağlı güreşler öncesi Derince Çenesuyu Atış Poligonu tesislerinde güreşçilere moral veren Başkan Büyükakın, “Çayırın üzerinde sabrınız ve dermanınız daim olsun. İnşallah güzel derecelerle şehrimize dönersiniz” dedi. 9-10-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Kırıkpınar Yağlı Güreşleri’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, toplam 50 sporcuyla mücadele edecek.

 

PEHLİVANLARLA SOHBET ETTİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da yer aldığı birliktelikte, pehlivanlarla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Başpehlivanlık’ta Faruk Akkoyun ve Tanju Gemici’ye, Başaltı’da mücadele edecek Mustafa Arslan, Ercan Gençdoğan, Emre Gürbüz, Abdulhamit Altun, Ali İmamoğlu, Abdullah Kaçmazoğlu ile Rıfat Poyraz’a, Büyükorta’da ise Zafer Dama, Tunahan Özgür ve Özer Ay’a da üstün başarılar diledi. Yağlı güreşlere emek vermiş birçok ismin de yer aldığı birliktelikte, emekliliği hak eden Rıdvan Kara, Dünya Şampiyonu Başpehlivanımız Ömer Aslantaş, Sabri Geçer, Sezgin Yüksel, İrfan Şen, Ziya Ünlü gibi birçok pehlivan yemek organizasyonumuza katılarak Başkan Büyükakın ile sohbet etti.

 

KAĞITSPOR’DAN TOPLAM 50 SPORCU

Edirne’de bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilecek ata sporu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanlarla yakından ilgilenen ve Kocaelilerin başarı dileklerini sporculara ileten Başkan Büyükakın, “Sizlerin başarılı olmanız hem bizleri hem de kentimizdeki herkesi mutlu edecektir. Sizlere güveniyoruz, bu noktada başarılı olacağınıza da inanıyoruz. Siz yiğit pehlivanlarımızın sırtı hiçbir zaman yere gelmesin” ifadelerini sarf etti.

# Marmara Belediyeler Birliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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07 Tem 2021 - 11:53 - Gündem

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