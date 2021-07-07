İzmit Belediyesinden  Alikahya’ya beton yol konforu

İzmit Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt, yol açma ve yol yenileme çalışmalarının yanı sıra beton yol yapımına da devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi’nde başladığı beton yol çalışmasını yarıladı. 3 ayrıca caddeyi beton yol ile birbirine bağlayan ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına açacak.



2 BİN 400 METREKÜP BETON

Alikahya Atatürk Mahallesi’ni betonla buluşturarak 3 caddeyi birleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 100 metre uzunluk 7 metre genişliğinde Katip Çelebi Caddesi’ne, 185 metre uzunluk 7 metre genişliğinde Mücahitler Sokak’a ve 60 metre uzunluk 7 metre genişliğinde Şehit Umut Şensoy Sokak’a toplamda 2 bin 400 metreküp beton dökecek. Çalışma sonrası Alikahyalılar daha güvenli ve konforlu yollarına kavuşacak.