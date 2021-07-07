BTP’den Erdoğan’a ÖTV yanıtı

Erdoğan’ın bu sözlerine BTP Sözcüsü Emre Polat cevap verdi. Parti olarak gündemi belirlemeye devam ettiklerini ifade eden Polat, “Türkiye’de gündemi belirleyen tek parti olmaya devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden beri bu değişmedi. Çünkü modeli, projesi olan tek parti Bağımsız Türkiye Partisi. Kurucu ve ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hocamız sadece Türkiye değil dünyanın gündemini belirleyen, dünyadaki yoksulluğu bitirecek modelin sahibiydi. Bu konuda yapılan çalışmalar, kongreler, eserler ortada. Milli Ekonomi Modeli’nin uygulandığı ülkeler dünyanın neredeyse yarısına ulaştı. 2013 yılında Rus Duma’sında gerçekleşen tarihi toplantıda Haydar Baş hocamızın tarihi ifadesiyle, kapitalizm sessiz bir devrimle tarihin çöp sepetine atıldı. O günden bugüne değişen hiçbir şey yok. O gün de projelerimiz, söylemlerimiz çalınıyordu, bugün de çalınıyor. O gün de gerçek gündemi biz belirliyorduk, bugün de bu durum aynen devam ediyor.” dedi.

Açıklamasında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın haftalar önce duyurduğu “ÖTV’yi kaldıracağız” açıklamasının ciddi bir karşılık bulduğunu ifade eden Polat şöyle devam etti, “Milletimiz, BTP liderinin söylediği şeyi yapacağını çok ama çok iyi biliyor. Çünkü BTP’nin Milli Ekonomi Modeli var ve bu modeli dünya uyguluyor. Genel başkanımızın açıklamasının üzerinden daha hafta geçmeden önce muhalefet partileri, sonra da iktidar ve cumhurbaşkanı bu gündemin peşine takılmak zorunda kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama ile ÖTV konusunda savunmaya geçip, “aslında biz daha fazla alabilecekken daha az alıyoruz” diyerek özrü kabahatinden beter bir açıklama yapmak mecburiyetinde kaldı. Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın özellikle akaryakıttan alınan ÖTV ile çiftçimizin, vatandaşımızın mağdur edildiği vurgusu iktidar tarafında ciddi sıkıntı oluşturdu anlaşılan. Ama iktidarın yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü onlar mevcut kapitalist düzenin çarkları arasına hem kendilerini hem de ülkemizi sokmuş durumdalar.”

“Ülkemizi bu acımasız çarktan çıkarabilecek yegâne parti Bağımsız Türkiye Partisi’dir.” Diyen BTP Sözcüsü Emre Polat, “Milli Ekonomi Modeli Türkiye’yi içinde bulunduğu darboğazdan çıkarıp, dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkesi yapma noktasında tek modeldir. Gündemi biz belirleyeceğiz, diğerleri de peşimizden gelecek. Onların modeli yok, çözümü yok, ideali yok. Milleti içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarıp refaha kavuşturmak, fakirliğin suç sayıldığı bir ülke haline gelmek birinci amacımız. Bizler, ömrünü bu milletin müreffeh bir hayat yaşamasına adamış ve dünyayı peşinden sürükleyen Milli Ekonomi Modeli’nin sahibi Haydar Hocanın kadrosu olarak bu hedefe ulaşacak yegâne partiyiz.” dedi.